أسعار الذهب اليوم في مصر.. وتراجع عيار 21 بمحال الصاغة

استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين 11-3-2024، عقب تراجعها بشكل كبير في الصاغة والسوق المحلية خلال الأيام الماضية، وخاصة عيار 21 إذ سجل سعر الجرام منه اليوم 3110 جنيهات، وفقا لآخر تحديث كشفته مؤسسة جولد بيليون العاملة في مجال أبحاث وتقارير الذهب.

أسعار الذهب اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في التعاملات الصباحية 3554 جنيهًا للشراء، قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية.

سعر الجرام عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 3110 جنيهات للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

استقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في بداية التعاملات عند 2666 جنيها للشراء، وسجل عيار 14 نحو 2073 جنيها للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم، 24 ألفا و880 جنيها للشراء، دون سعر المصنعية والضريبة.

وشهدت أسعار الذهب خلال الأيام القليلة الماضية انخفاضا بشكل كبير، وهو ما جاء عقب تراجع الدولار والقضاء على السوق الموازية، وكذلك انخفاض الطلب على الذهب في الوقت الحالي.