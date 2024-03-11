في أول أيام رمضان.. استقرار أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية

شهد سعر الذهب اليوم الإثنين 11-3-2024 في الصاغة استقرارًا في التعاملات المسائية بعد التراجع صباحًا بقيمة 50 جنيهًا عن ختام التعاملات أمس، بالنسبة لجرام عيار 21 الأكثر مبيعًا.

وجاء سعر الذهب في أول أيام رمضان الإثنين 11-3-2024 بالنسبة لعيار 21 الأكثر مبيعًا في الصاغة بـ 3150 جنيهًا للشراء بدون مصنعية أو ضريبة بحسب بيانات شعبة الذهب فب الغرفة التجارية.

ونرصد في السطور التالية أسعار الذهب في أول أيام رمضان لجميع الأعيرة والجنيه الذهب وفقًا لشعبة الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 24

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً 3600 جنيه للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 18

وعن سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في أول رمضان بالتعاملات المسائية، بـ2700 جنيه للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 14

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 بـ2106 جنيهات للشراء بدون مصنعية أو ضريبة

سعر الجنيه الذهب

وبالنسبة لسعر الجنية الذهب، جاء بـ25 ألفا و200 جنيه للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.