تراجع سعر الجنيه الذهب 60 جنيها في بداية التعاملات الصباحية اليوم

سجل الجنيه الذهب تراجعًا جديدًا بقيمة 60 جنيهًا خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 12-3-2024، إذ سجل الجنيه الذهب نحو 25 ألفًا و240 جنيهًا مقارنة بما كانت عليه الأسعار أمس 25 ألفًا و300 جنيه، وفقًا للأسعار المعلنة من الشعبة العامة للذهب.

تراجع الجنيه الذهب

وقال الدكتور محمد البنا أستاذ الاقتصاد في جامعة المنوفية، إن الجنيه الذهب هو الأكثر إقبالًا من الرغابين في استثمار أموالهم، لأن قيمة المصنعية والضريبة تكون قليلة، مقارنة بشراء السبائك الذهب عيار 21.

أضاف لـ«الوطن»، أن سعر الجنيه الذهب بلغ أدنى مستوى له منذ إعلان الحكومة تفاصيل مشروع تطوير رأس الحكمة، كما أن الاستثمار في الذهب بشكل عام غير مرحب به بشكل كبير من قبل عدد كبير من المواطنين بعد زيادة سعر الفائدة في البنوك 6%، وطرح شهادات استثمارية بفائدة 30%.

مواصفات الجنيه الذهب

تستعرض «الوطن» مواصفات الجنيه الذهب وفقًا للمعلن من الشعبة العامة للذهب كالتالي:

- الجنيه الذهب يزن 8 جرامات من عيار 21.

- السعر يشمل جميع مصاريف المصنعية والدمغة.

- الأسعار قابلة للتغير وفقاً لتغير أسعار الذهب في السوق المصرية والعالمية.

- مدموغة ومعتمدة من مصلحة دمغ المصوغات والموازين.