انطلاق أول سفينة مساعدات إلى غزة باتفاق «إسباني - إسرائيلي» (فيديو)

قال عمرو المنيري، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بروكسل، إنّ أول سفينة تحمل مساعدات إلى غزة انطلقت محملة بمساعدات إنسانية عبر الممر البحري في قبرص، وهو اتفاق بين الاتحاد الأوروبي ممثلا في إسبانيا وإسرائيل.

ممر بحري لإيصال المساعدات الإنسانية لغزة

وأضاف مراسل «القاهرة الإخبارية» من بروكسل، خلال رسالة على الهواء، أنّ معنى هذا أنّ إسرائيل أخيرا وافقت على الممر البحري والمساعدات الإنسانية، وكان يجب أن تتجه منذ نحو يومين ولكن تأخرت بسبب التعقيدات الإسرائيلية، وهي المرة الأولى التي تنطلق فيها مثل هذه المساعدات ليس منذ 7 أكتوبر بل منذ 2007 في أول حصار فرضته إسرائيل على غزة.

وتابع مراسل «القاهرة الإخبارية» من بروكسل، أنّ هذه خطوة كبيرة نحو تحقيق إنقاذ وأول بادرة طيبة من الاتحاد الأوروبي في أن يكون له يد مباشرة في تقديم المساعدات بشكل مباشر إلى أهل غزة، موضحا أنّ الولايات المتحدة ضغطت بشكل كبير على إسرائيل والاتحاد الأوروبي من أجل المساعدات الإنسانية.