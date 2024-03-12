باحثة سياسية: سكان غزة يعيشون أجواء صعبة في رمضان

قالت الدكتورة تمارا حداد، باحثة سياسية، إنَّ سكان قطاع غزة يعيشون أجواء صعبة في رمضان، لتغيب كل مظاهر البهجة والاحتفال بالشهر الفضيل وسط أوضاع يغلب عليها الجوع وتدخل الاحتلال الإسرائيلي في أدق التفاصيل الخاصة بالمساعدات، موضحة: «كان لا بد أن يكون هناك تجهيز كامل للمواد الغذائية والأساسية للإفطار والسحور على الأقل الحد الأدنى، ولكنها غير متوافرة على أرض الواقع، نظرا إلى حصار الاحتلال الممنهج على القطاع».

ظروف استثنائية لسكان غزة خلال شهر رمضان

وأضافت حداد في مداخلة هاتفية لها على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ ظروفا استثنائية لشهر رمضان هذا العام يعيشها سكان قطاع غزة من واقع استمرار العدوان والقصف والحصار والتجويع من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بل والتجويع يمارس بسياسة ممنهجة، ما ينعكس على الأوضاع الغذائية والاجتماعية والصحية للمواطنين الفلسطينيين، رغم أنه كان من المأمول أن يجرى استقبال هذا الشهر الكريم بهدنة إنسانية مؤقتة ووقف إطلاق النار على غزة ولو خلال رمضان فقط، ولكنه ما لم يحدث حتى الآن.

حصار وتجويع وقصف

وتابعت: «ما يشعر به المواطن الفلسطيني في قطاع غزة هو حالة من الحزن والألم واليأس والاحباط لعدم توافر مقومات الحياة الأساسية والطبيعية، وشهر رمضان ينبغي أن يكون شهر التعبد والصلاة ولكن أمام المجازر البشرية واستمرار الكارثة الإنسانية والإبادة الجماعية لنجد أنه تُباد عائلة بأكملها، من الصعب عيش الأجواء الرمضانية».