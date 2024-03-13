تحذير رسمي من الإفطار على السجائر في رمضان.. و«الصحة»: تسبب 5 مخاطر

كشفت وزارة الصحة والسكان خطورة الإفطار على «سيجارة» في رمضان، ودعت المواطنين إلى ضرورة التوقف الفوري عن التدخين، موضحة أن شهر رمضان فرصة يجب اغتنامها للتوقف عن التدخين، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة.

ماذا يحدث للجسم عند الإفطار على سيجارة بشكل يومي؟

وأشارت الوزارة في تقرير رسمي على عممته على مديريات الشؤون الصحية، إلى أن هناك عدة مخاطر للإفطار على السجائر على الريق في رمضان، موضحة أنه في حال الإفطار على السجائر يصاب الفرد بتقلصات بالمعدة، وألم ومغص والإصابة بالإمساك، كما يعرض الإفطار على الريق بالسجارة إلى الإصابة بالبواسير، لافتة إلى أنه من أخطر عادات التدخين هي التي ترتبط بمواعيد وتوقيت التدخين في حد ذاته، وهذا يعرض المدخن إلى أضرار ومضاعفات لا يمكن توقعها.

الخط الساخن للمساعدة فى الإقلاع عن التديخن

وأكدت وزارة الصحة أن هناك خط مخصص لمساعدة المواطنين في الإقلاع عن التدخين، وتقديم روشتة وقائية مهمة للمساعدة في التوقف عن هذه العادة السيئة، فضلا عن تلقي كل التساؤلات والاستفسارات المختلفة من المواطنين في محاولة لمساعدة الوزارة للمواطنين للإقلاع عن التدخين.