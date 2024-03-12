«الصحة» تقدّم نصائح للتعامل مع ظاهرة توقف القلب المفاجئ

أصدرت وزارة الصحة والسكان، تقريرا رسميا عمّمته على مديريات الشؤون الصحية بشأن توقف القلب المفاجئ، موضحة أنّه يحدث عندما تتسبب اضطرابات النشاط الكهربائي في سرعة ضربات القلب بصورة خطيرة، مشيرة الى أنّ ضربات القلب غير المنتظمة تمنع القلب من ضخ الدم بكفاءة، ما يتسبب في توقف القلب فضلا عن نقص تدفق الدم الى المخ من 3 لـ4 دقائق.

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أنّ توقف القلب المفاجئ يتسبب في 14% من الوفيات داخل مصر سنويا، وفي الولايات المتحدة يصل عدد حالات الوفيات النالتجة عن توقف القلب المفاجئ خارج المستشفيات إلى 360 ألف حالة بشكل سنوي، لافتة الى أنّ فرص إنقاذ حياة المصاب بالتوقف القلبي المفاجئ تزداد بنسبة 90% حال استخدام جهاز الإنعاش القلبي في الدقيقة الأولى، وينخفض المعدل 10% لكل دقيقة دون تدخل.

4 نصائح للتعامل مع ظاهرة توقف القلب المفاجئ

وحددت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح للتعامل مع ظاهرة توقف القلب المفاجئ، كما يلي.

- للوقاية من توقف القلب المفاجئ يمكن الاستعانة ببعض الأدوية التي يحددها الطبيب المشرف على الحالة.

- يمكن الاتسعانة بجهاز منظم القلب ومزيل الرجفان القابل للزرع.

- هناك بعض الحالات تحتاج إلى تدخلات جراحية.

- ممارسة الرياضة والتوقف عن التدخين والاعتماد على اتباع نظام غذائي صحي والحفاظ على وزن مثالي.