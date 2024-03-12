روشتة للتخلص من الحموضة في رمضان.. و«الصحة» تحذر من تناول 4 أدوية

عادات خاطئة يرتكبها المواطنون بعد تناول الإفطار في رمضان، دون معرفة مخاطرها على الصحة، تتمثل أغلبها في نوعية الأطعمة والمشروبات وطريقة تناولها، بالإضافة لبعض الممارسات غير الصحيحة التي يتبعها المواطنين عند الإصابة بالحموضة.

أدوية تسبب الإصابة بالحموضة في رمضان

وأرجعت وزارة الصحة أسباب تكون الحموضة إلى أن بعض المواطنين يحصلون على أدوية دون مراجعة الطبيب، مثل الإسبرين ومضادات الاكتئاب ومسكنات الألم للالتهابات وهرمون الاستروجين.

ووفقا لتقرير أصدرته وزارة الصحة وحصلت «الوطن» على نسخة منه، هناك 7 تعليمات مهمة يجب على المواطنين اتباعها لتجنب الحموضة خلال شهر رمضان، وهي:

- تناول الطعام ببطء مع المضغ جيدا

- تجنب النوم بعد تناول الطعام مباشر، يجب الفصل بينها من 3 لـ4 ساعات على الأقل

- اتبع طرق صحية للطهي «الشوي - السوق - الطهي على البخار»

- تجنب الإكثار من تناول المخلل وبعض الفواكه مثل العنب والجريب فروت والبرتقال والأناناس والطماطم

- الإقلاع عن التدخين والكحوليات

- إنقاص الوزن

- قلل من استهلاك مصادر الكافيين كالقهوة والوكلاته الدسمة والأطعمة المليئة بالتوابل والبصل والثوم