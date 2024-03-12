ساعات قليلة تفصلنا عن موعد الإفطار في ثاني أيام شهر رمضان، إذ يترقب المواطنون موعد أذان المغرب في القاهرة وجميع المحافظات، والذي يختلف من محافظة إلى آخر طبقا للجداول الصادر عن هيئة المساحة المصرية

موعد أذان المغرب ثاني يوم في رمضان 2024 في القاهرة وجميع المحافظات

وتعرض «الوطن» خلال السطور التالية موعد أذان المغرب ثاني يوم في رمضان 2024 في القاهرة وجميع المحافظات، في إطار الخدمات التي تقدمها إلى متابعيها على مدار الساعة وطبقا لبيان هيئة المساحة المصرية وجاءت كالتالي:

موعد أذان المغرب في الفيوم

- موعد أذان المغرب اليوم في الفيوم الثلاثاء 12-3-2024 في تمام الساعة 6:03 مساءً

- موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الساعة 6:06 مساءً

- موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الثلاثاء 12-3-2024 في الساعة 06:02 مساءً

- موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم في تمام الساعة 5 و 57 دقيقة.

موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 12-3-2024 في المحافظات

- موعد أذان المغرب في بورسعيد اليوم الثلاثاء 12-3-2024 في تمام الساعة 5:57

- موعد أذان المغرب في مطروح اليوم الثلاثاء 12-3-2024، في تمام الساعة 6:17 مساءً.

- موعد أذان المغرب في الدقهلية الساعة 6 و1 دقيقة مساء.

- موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 6:02 مساء

- موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الثلاثاء 12-3-2024

- موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الثلاثاء 11-3-2024، في الساعة 6 مساءً.

- موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 12-3-2024، ثانِ أيام شهر رمضان المبارك، الساعة 06:03 مساءً،

- موعد أذان المغرب في البحيرة في تمام الساعة 6 و5 دقائق

- موعد صلاة المغرب في القاهرة والجيزة اليوم

- موعد آذان المغرب في القاهرة في تمام الساعة 6 و دقيقتين

-موعد أذان المغرب في الجيزة في تمام الساعة 6 و 3 دقائق