موعد أذان المغرب اليوم الأحد 7 ذي الحجة في القاهرة والمحافظات

اليوم الأحد هو سابع أيام صيام شهر ذي الحجة، للمسلمين الذين صاموا العشر الأوائل من الشهر الكريم، لذا يزداد الاهتمام بمعرفة موعد أذان المغرب في عدد من المحافظات، خاصة في ظل اختلاف مواعد أذان المغرب بين محافظة وأخرى.

ومن خلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب اليوم الأحد في عدد من محافظات الجمهورية، مع أول سابع أيام صيام شهر ذي الحجة، وفقا للمواعيد المعلنة ومن جانب الهيئة العامة للمساحة المصرية.

موعد أذان المغرب اليوم مع سابع أيام ذي الحجة

موعد أذان المغرب في المدن المصرية، يختلف من مدينة لأخرى بين 3 حتى 20 دقيقة، وفق بيان هيئة المساحة المصرية.

- موعد أذان المغرب في محافظة الإسكندرية: 8:08 مساءً.

- موعد أذان المغرب في محافظة القاهرة: 8:00 مساءً.

- موعد أذان المغرب في محافظة أسوان: 7:39 مساءً.

- موعد أذان المغرب في محافظة الإسماعيلية: 7:57 مساءً.

- موعد أذان المغرب في محافظة سوهاج: 7:50 مساءً.

- موعد أذان المغرب في محافظة دمياط: 8:02 مساءً.

- موعد أذان المغرب في محافظة قنا: 7:46 مساءً.

- موعد أذان المغرب في محافظة الأقصر: 7:44 مساءً.

- موعد أذان المغرب في محافظة المنصورة: 8.01 مساءً.

- موعد أذان المغرب في محافظة أسيوط: 7:53 مساءً.