ضبط 360 كيلوجراما من اللحوم المصنعة مجهولة المصدر بالشرقية

ضبطت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية 360 كيلوجراما من اللحوم المصنعة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

حملة تفتيشية لفحص المواد الغذائية

ومن جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية «إدارة العاشر من رمضان البيطرية»، بالاشتراك مع إدارة التموين بالعاشر من رمضان مع رئاسة الحي شنت حملة تفتيشية لفحص المواد الغذائية، والتأكد من مدى جودتها وصلاحيتها حفاظًا على صحة المواطنين وضبط المخالفين وتحرير المحاصر اللازمة ضدهم وفقا للإجراءات القانونية منعا للتلاعب في السلع.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملة التفتيشية أسفرت عن ضبط (360 كيلوجراما) لحوم مصنعة (لانشون) مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين

وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلى أنه تم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لافتا إلى تكثيف الحملات الرقابية طوال شهر رمضان لوفير غذاء صحي وآمن حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة و المجهولة المصدر.