ضبط 8 أطنان لحوم مصنعة ودواجن غير صالحة للاستهلاك بالشرقية 

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية أكثر من 8 أطنان لحوم مصنعة ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير المحاضر اللازمة.

ضبط 8 أطنان لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بإحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء والتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المحددة ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت وتطبيق القانون على المخالفين.

تكثيف الحملات الرقابية على مصانع الأغذية ومصنعات اللحوم

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين بلبيس برئاسة أحمد حسين مدير الإدارة ومفتشي الإدارة بالتنسيق مع الطب البيطري بتكثيف الحملات الرقابية على مصانع الأغذية ومصنعات اللحوم وتمكنت الحملة من ضبط أحد مصانع تصنيع اللحوم ببلبيس وتحرير محضر جنحة ضد صاحبه برقم 1758 جنح مركز شرطة بلبيس لـ 2033 لحيازته وتصنيعه لانشون منتهي الصلاحية بكمية 8 أطنان غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم التحفظ على المضبوطات كما تمكنت الحملة من ضبط مجزر للدواجن ببلبيس وتم تحرير محضر جنحة رقم 1757 جنح مركز شرطة بلبيس لحيازته وذبحه دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم التحفظ على عدد 75 كجم دواجن فاسدة، كما تم تحرير محضر جنحة رقم 1759 جنح مركز شرطة بلبيس لـ 2023 ضد متعهد بثلاجة ببلبيس لحيازته 300 كجم دواجن مجهولة المصدر وبدون فواتير أو بيانات دالة على مصدرها.

وتواصل مديرية التموين مجهوداتها الرقابية على كافة الأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على مدى إلتزام أصحابها بالقوانين والمقررات التموينية لمنع إحتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.