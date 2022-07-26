الغرف التجارية: لا صحة لوجود لحوم مصنعة مغشوشة في الأسواق المحلية

قال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إن الخبر المتداول بشأن وجود لحوم مغشوشة في الأسواق هو غير دقيق، ولا صحة له، والحديث عنه كان عام 2021، لافتا إلى أن وزارتي الصحة والتموين تنفذان حملات على المصانع للتأكد من مدى سلامة المواد الغذائية واللحوم المصنعة قبل طرحها في الأسواق.

وزارة التموين تشن حملات تفتيشية

وأوضح «المنوفي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أن وزارة التموين تشن حملاتها التفتيشية بشكل مستمر على جميع المنافذ والأسواق للتأكد من مدى مطابقة اللحوم والمواد الغذائية المطروحة للمواصفات القياسية المتعارف عليها، وخلوها من أي أمراض قد تنقلها للإنسان.

طرح كميات كبيرة من بيض المائدة بالمجمعات الاستهلاكية

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أعلنت طرح كميات كبيرة من البيض بالمجمعات الاستهلاكية، ومرشحة للزيادة حال ارتفاع الطلب عليه من المواطنين، مضيفة في بيان لها، أنها تتابع يوميا مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، توفر البيض بالمجمعات الاستهلاكية.

وقد صرح المتحدث الرسمي للوزارة أحمد كمال، بأن وزير التموين والتجارة الداخلية قد وجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضرورة توفير كل احتياجات المواطنين من بيض المائدة.

وأشار إلى أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، يتلقى يوميا تقريرا من الشركة القابضة حول عمليات الضخ اليومي للبيض ونسب الطرح في كل مجمع استهلاكي، مضيفا أن الشركة القابضة تعتمد في نسب التوزيع على الكثافة السكانية بجوار كل مجمع استهلاكي وعمليات الإقبال من المواطنين، مؤكدا أنه حال زيادة الإقبال في منطقة معينة على شراء البيض يتم زيادة الكمية المطروحة في المجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين منه.