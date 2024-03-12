مصدر يكشف آخر موعد لصدور لائحة التصالح في مخالفات البناء

كشف مصدر حكومي عن أنّ آخر موعد لصدور لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء الأحد المقبل، موضحا أنّ المهلة المحددة لإصدار اللائحة أوشكت على الانتهاء، وهي 3 أشهر من تاريخ إقرار قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، الذي صدر ونشر في الجريدة الرسمية 17 ديسمبر الماضي، ومن المقرر صدور اللائحة في موعد أقصاه الأحد المقبل.

موعد فتح باب التصالح

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ اللائحة بانتظار إقرارها من مجلس الوزراء بعد مراجعتها من وزارة العدل تمهيدا لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، وفتح باب التصالح لمدة 6 أشهر حتى يتمكن المواطن من تقديم طلبات التصالح وتقنين الوضع والتصالح رسميا.

تسهيلات في السداد

وأشار إلى أنّ قانون التصالح يقدم تسهيلات كبيرة للمواطنين، حيث يستوعب مخالفات لم يكن مسموحا بالتصالح فيها من قبل، وتيسيرات في السداد ودفع قيمة التصالح، والتقديم للتصالح يوقف المحاضر والقضايا المقدمة بشأن المخالفة محل التصالح لحين انتهاء البت في الطلب، كما يتم استرداد أي غرامات أو مبالغ مالية تم دفعها في قضية مخالفة البناء وخصمها من قيمة التصالح.