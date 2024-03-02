قبل صدور اللائحة التنفيذية بأيام.. أبرز التسهيلات في قانون التصالح

ينتظر عدد كبير من المواطنيين صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023،و التي من المقرر أن تصدر خلال الأيام المقبلة، ليبدأ بعدها تطبيق قانون التصالح خلال شهر مارس الجاري، وفتح باب التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 شهور، بعد تصديق الحكومة على اللائحة التنفيذية وصدور قرار رئيس الوزراء بفتح باب التصالح لـ6 شهور، وفقا للحكومة.

موعد فتح باب التصالح في مخالفات البناء

وقال النائب محمد عطيه الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، لـ«الوطن»، إن القانون يتيح الفرصة لأصحاب المخالفات، لتقديم طلبات التقنين والأوراق المطلوبة والسماح لكل المخالفين بالبناء على أملاك الدولة بالتقدم بطلبات التصالح، مضيفا أن الدولة تسعى لخروج اللائحة التنفيذية بصورة تسهل على المواطنين التصالح في الأبنية المختلفة.

تسهيلات قانون التصالح

وأضاف الفيومي، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يتضمن عديد من التسهيلات بداية من الخصم على قيمة التصالح أو توفير إمكانية التقسيط وجاءت أبرز التسهيلات كالتالي:

- تحديد 50 جنيها لسعر المتر في قانون التصالح ويصل إلى 2500 جنيه، وسوف يكون ذلك وفق ما حددته اللجنة في القانون رقم 17 لعام 2019.

- تقسيط قيمة التصالح على 5 سنوات منها 3 سنوات للفوائد.

- خصم بنسبة تتراوح من 20 إلى 25% من قيمة التصالح حال السداد الفوري.

- تحديد حد أدنى وأقصى لقيمة التصالح على المتر.

-الحصول على عائد 7% في حالة سداد الأقساط خلال فترة لا تتعدى 5 سنوات.