نواب بالشيوخ الأمريكي يطالبون بايدن بالضغط على نتنياهو لإيصال المساعدات لغزة

توترت العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، عقب دراسة الرئيس الأمريكي جو بايدن فرض عقوبات على إسرائيل حال الإقدام على اقتحام مدينة رفح الفلسطينية رغم التحذيرات الأمريكية المستمرة لعدم تنفيذ هذا الأمر.

تأثير منع المساعدات على الوضع في غزة

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن 8 أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي بعثوا رسالة للرئيس الأمريكي جو بايدن، تتضمن التوضيح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن منع تسليم المساعدات الإنسانية والطبية في قطاع غزة سيؤدي إلى عواقب وخيمة، مطالبين بمنع إرسال أسلحة هجومية لإسرائيل.

ويأتي هذا الأمر بعد الكشف عن إرسال صفقات أمريكية لإسرائيل منذ الـ7 من أكتوبر تزامنا مع بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.