الدكتور علي جمعة: العلاقة بين الولد والبنت أصلها عفاف

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، ورئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، إنَّ كل علاقة بحسب ما تُبنى عليه، حتى العلاقة بين الولد والبنت، وعلى الأفراد دوما أن تبحث عن أصل العلاقة، فإذا وجدت العفاف يتهاوى ويتساقط فعليك العودة مرة أخرى للعفاف لأنه لن يرضى الله سبحانه وتعالى عنا إلا إذا كانت العلاقة بيني وبينه مبنية على التقوى، وبيني وبين نفسي مبنية على المبادرة، وبيني وبين الناس مبنية على حسن الخلق، وبين الولد والبنت مبنية على العفاف.

كل علاقة لها مبنى وأساس

وأضاف «جمعة»، خلال حلقة اليوم من برنامج «نور الدين»، والمُذاع على شاشة القناة الأولي: «كل علاقة لها مبنى وحتى علاقة الولد بالبنت لها مبنى وهذا المبنى إذا ما سرنا عليه كما نسير على التقوى مع الله – عز وجل – والمبادرة مع النفس وحسن الخلق مع الخلق، فسيتحقق الصالح، وتكون بلا رغبة في الأذى أو شهوة خفية أو مصلحة».

العفاف أصل علاقة الولد والبنت

وتابع مفتي الديار المصرية السابق: «ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل، وكل الأوامر والنواهي كانت تسعى وتتغيا هذا المقصد بأن نجعل العلاقة بين الفتاة والولد يكتنفها العفاف، بمعنى ألا يعتريها فاحشة ويغلفها حسن الخلق وبلا غرض دنيء أو مصلحة مرجوة، فإن كان مبناها العفاف فسر على بركة الله، ولا تخف».

واستطرد: «كل بن آدم خطاء وخير الخطائين التوابين»، وخطاء صيغة مبالغة بمعنى كثرة الخطأ، وما سُمي الإنسان إلا لنسيه أي ينسى وما أول ناسٍ إلا أول الناس، «فعاهد آدم ربه فنسى»، آدم عاهد ربه ألا يأكل من الشجرة المحرمة لكنه نسي العهد وأكل منها.