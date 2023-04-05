محافظ جنوب سيناء: 2500 أسرة أولى بالرعاية استفادت من «سند العفة»

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن 2500 أسرة في المحافظة استفادت من «سند العفة»، وهي مساعدات شهرية تُقدم للأولى بالرعاية وذوي الهمم وأصحاب الأمراض المزمنة، ويقدمها بيت الزكاة والصدقات المصري التابع لمشيخة الأزهر، مشيراً إلى رفع قيمة المساعدات إلى 700 جنيه شهرياً بدلا من 500 جنيه، كما جرى إهداء المستفيدين 300 جنيه بمناسبة شهر رمضان.

وأضاف المحافظ لـ«الوطن»، أنه كلف اللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة بعمل كشوفات تشمل كل مدن المحافظة، لتوزيع المساعدات التي أهداها الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر إلى أهالي جنوب سيناء، حيث جرى استلام 5000 كرتونة من بيت الزكاة.

21 ألف كرتونة مواد غذائية

وقال محافظ جنوب سيناء، إن إجمالي كراتين رمضان التي جاءت إلى جنوب سيناء بلغت 21 ألف كرتونة، وجرى توزيعها على المواطنين في مختلف المدن من طابا حتى رأس سدر، موضحاً أن كل رئيس مدينة يتسلم حصة المدينة المقررة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.

وتابع، بأنه جرى رصد مبلغ مالي يقدر بنحو 200 ألف جنيه لشراء ملابس العيد لعدد من الأسر غير القادرة وطلاب المدرسة الفكرية وضعاف الصم، وسيتم التوزيع الاسبوع المقبل طبقا للكشوف المعتمدة.

لحوم الأوقاف

وأكد «فودة»، أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أهدى المحافظة طنا من لحوم الصكوك، ليصل بذلك إجمالي لحوم الصكوك التي جرى استلامها من وزارة الأوقاف خلال شهرين إلى 3 أطنان تم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجا في الوديان والتجمعات البدوية.