مسلسل المعلم الحلقة 1.. صدمة لـ سهر الصايغ ومشاجرة عبدالعزيز مخيون

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان أحداثا مثيرة للغاية، حيث جاء إيقاعها سريعا، وتفاعل الجمهور مع جميع المشاهد، وتصدرت الحلقة تريند مواقع التواصل الاجتماعي.

أحداث الحلقة من مسلسل المعلم لمصطفى شعبان

وشهدت الحلقة الأولى من مسلسل المعلم، ذهاب سهر الصايغ زوجة مصطفى شعبان، لـ إجراء بعض التحاليل لمعرفة سبب عدم إنجابها طفل أخر، وتبين حنيها عن طريق الصدفة أنّها مصابة بسرطان في الدم، لتدخل في حالة من الحزن الشديد.

ويخرج عبد العزيز مخيون من السجن خلال أحداث مسلسل المعلم الحلقة 1، ويذهب إلى سوق السمك، ويدخل في مشاجرة مع منذر رياحنة ليتدخل ابنه مصطفى شعبان وتقوم مشاجرة كبيرة داخل السوق.

وفي نهاية الحلقة يظهر الفنان طارق النهري، والد منذر رياحنة، ويطلق النار على مصطفي شعبان، لتنتهي الحلقة وتضع الجمهور في حالة حيرة، هل قُتل مصطفى شعبان أم لأ؟.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يشارك في بطولته مصطفى شعبان، وسهر الصايغ، وهاجر أحمد، وأحمد بدير، وانتصار، ومحمود الليثي، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد بدير، ومحمد العمروسي، وسلوى عثمان، ومنذر رياحنة، ومحمود الليثي، وأحمد عبد الله محمود، وطارق النهري، وعلاء زينهم.

مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، يعرض يوميًا بشكل حصري على قناة الحياة الساعة 9:45 مساء.