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دراما المتحدة

موعد عرض مسلسل المعلم الحلقة 2 على قناة الحياة.. بطولة مصطفى شعبان

كتب:

أحمد عبد الرحمن
01:14 م | الثلاثاء 12 مارس 2024
مصطفى شعبان

مصطفى شعبان

ينتظر الجمهور معرفة موعد عرض مسلسل المعلم الحلقة 2، بطولة الفنان مصطفى شعبان، عبر قناة الحياة، مساء اليوم، لمعرفة تطورات الأحداث، بعد إطلاق النار على مصطفى شعبان في نهاية الحلقة الأولى.

موعد عرض مسلسل المعلم الحلقة 2 على قناة الحياة اليوم

موعد عرض مسلسل المعلم الحلقة 2 على قناة الحياة اليوم، الساعة العاشرة إلا ربع مساء، كما يعرض أيضا على منصة WATCH IT الرقمية.

أحداث الحلقة 1 مسلسل المعلم

وشهدت الحلقة 1 مسلسل المعلم تشاجر مصطفى شعبان مع أحمد عبدالله محمود، وضربه رفقة مجموعة شباب أمام أنظار أهالي المنطقة، وقال مصطفى شعبان في هذا المشهد «لزمة جديدة» وهي «أنا نصحتك وانت براحتك».

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يشارك في بطولته مصطفى شعبان، وسهر الصايغ، وهاجر أحمد، وأحمد بدير، وانتصار، ومحمود الليثي، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد بدير، ومحمد العمروسي، وسلوى عثمان، ومنذر رياحنة، ومحمود الليثي، وأحمد عبد الله محمود، وطارق النهري، وعلاء زينهم.

مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، يعرض يوميًا بشكل حصري على قناة الحياة الساعة 9:45 مساء.

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