انخفاض كبير بأسعار الحديد اليوم بالأسواق.. فقد 1221 جنيها دفعة واحدة| عاجل

شهدت أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 12-3-2024 في مختلف الأسواق انخفاضا كبيرا، وفقا لآخر تحديث أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

سعر طن الحديد اليوم مصر

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية سعر طن الحديد للمستهلك، إذ يتابع قطاع كبير من التجار والمواطنين أسعار مواد البناء بشكل يومي، من أجل التعرف على مستجدات اسعارها والتي انخفضت كثيرا خلال الفترة الأخيرة.

وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر الحديد الاستثماري

سجل الحديد الاستثماري 48 ألفا و601 جنيها للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك»، بانخفاض قيمته 1221 جنيها مقارنة بسعره أمس.

سعر حديد عز

وسجل سعر حديد 50 ألفا و649 جنيها للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك»، بانخفاض قيمته 550 جنيها مقارنة بسعره أمس.

سعر الأسمنت اليوم

وكشفت بوابة الأسعار المحلية والعالمية عن أسعار الأسمنت اليوم، إذ شهد سعر الأسمنت الرمادي اليوم الثلاثاء انخفاضا ملحوظا، مسجلاً 2306 جنيهات «سعر بيع للمستهلك».