تراجع جديد في أسعار الحديد اليوم الاثنين 11-3-2024

شهدت أسعار الحديد اليوم الاثنين 11-3-2024 تراجعًا كبيرًا في السوق المحلية، وفقًا لما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وأفادت البوابة بتراجع سعر طن الحديد الاستثماري بأكثر من 1000 جنيه ليبلغ نحو 1106 جنيهات في الطن، إذ وصل سعره لـ 49 ألفًا و400 جنيه للمستهلك، كتسليم أرض المصنع.

أسعار الحديد اليوم

وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن»، تفاصيل تراجع أسعار الحديد اليوم الاثنين، في مصر للمستهلك، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة من بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر الحديد الاستثماري اليوم

- سجّل سعر طن الحديد الاستثماري اليوم الاثنين في مصر، انخفاضًا سعريًا مسجلا 49 ألفا و400 جنيه للطن، بالنسبة للسعر للمستهلك.

سعر حديد عز اليوم

- سجّل سعر طن حديد عز اليوم السبت في مصر، ثباتا ليسجل رقم أعلى قليلا عن سعر الحديد الاستثماري، إذ سجل حديد عز مبلغ الـ51 ألفًا و89 جنيهًا للطن في الأسواق، بالنسبة للمستهلك.

أسعار الحديد اليوم في مصر

- حديد المراكبي، سجل 47 ألفًا و820 جنيهًا.

- بلغ سعر حديد عطية، 47 ألفًا و250 جنيهًا.

- سعر حديد العشري، سجل 47 ألفًا و500 جنيه.

- سعر حديد المصريين اليوم، نحو 47 ألف جنيه تسليم أرض المصنع.

- سعر طن حدید مصر ستیل اليوم، 47 ألفًا و750 جنيهًا للطن

- سعر طن حديد العتال، 47 ألفًا و500 جنيه.

- سعر حديد المعادي، 47 ألفًا و400 جنيه.

- سجل حديد الكومي، 47 ألفًا و300 جنيه.