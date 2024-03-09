انخفاض جديد في أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق.. إليك التفاصيل

سجّلت أسعار الحديد، اليوم السبت، انخفاضًا جديدًا ملحوظًا في الأسواق، وسط استمرار حالة التراجعات المتتالية تدريجيا خلال الفترة الأخيرة مع استقرار سعر الصرف، خاصة وأن حديد التسليح يعد أحد أهم مدخلات الإنتاج في صناعة البناء والتشييد، ليسجل حديد عز انخفاضا جديدا يصل لـ 496 جنيها في الطن الواحد.

أسعار الحديد اليوم

وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن»، تفاصيل تراجع أسعار الحديد اليوم السبت، في مصر للمستهلك، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة من بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر الحديد الاستثماري اليوم

- سجّل سعر طن الحديد الاستثماري اليوم السبت في مصر، ثباتا سعريا ليسجل 50 ألفا و506 جنيهات للطن، بالنسبة للسعر للمستهلك.

سعر حديد عز اليوم

- سجل سعر طن حديد عز اليوم السبت في مصر، تراجعًا كبيرًا ليسجل رقم أقل من سعر الحديد الاستثماري، إذ سجل حديد عز مبلغ الـ49 ألفًا و753 جنيهًا للطن في الأسواق، بانخفاض ملحوظ وصل لـ496 جنيها للطن، بالنسبة للمستهلك.

سعر الأسمنت الرمادي اليوم

- وسجل سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم السبت في مصر، تراجعاً ملحوظاً هو الآخر قدر بـ31 جنيها للطن، ليسجل طن الأسمنت الرمادي مبلغ الـ2153 جنيها للطن بالنسبة للمستهلك.