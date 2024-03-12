أسعار الحديد تتراجع 350 جنيها في الطن.. 3 انخفاضات متتالية بعد «رأس الحكمة»

تراجعت أسعار الحديد نحو 350 جنيها في الطن، وهو التراجع الثالث منذ الإعلان عن مشروع تطوير رأس الحكمة، وكانت جملة التراجع 7 آلاف و800 جنيه موزعة على 3 دفعات الأولى كانت 7 آلاف جنيه بعد يومين فقط من الإعلان عن الصفقة الاستثمارية الكبرى، والثانية بقيمة 450 جنيهًا كانت بعد تحريك سعر الصرف في البنوك، ودفعة التراجع الأخيرة كانت خلال تعاملات اليوم بقيمة 350 جنيهًا، وسجل طن الحديد الاستثماري نحو 49 ألفًا و600 جنيه للمستهلك.

هبوط أسعار الحديد اليوم

تستعرض «الوطن» أسعار الحديد في مصر الثلاثاء 12-3-2024 بالأسواق، ومن بينها سعر طن حديد عز وفقًا للمعلن من بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء وجاءت الأسعار كالتالي:

حديد عز سجل نحو 50 ألفًا و400 جنيه للمستهلك.

- حديد المراكبي، سجل 49 ألفا و600 جنيه للمستهلك.

- بلغ سعر حديد عطية، 49 ألفًا و700 جنيهًا.

أسعار حديد التسليح

- سعر حديد العشري، سجل 49 ألفًا و100 جنيه للمستهلك

- سعر حديد المصريين اليوم، نحو 49 ألف جنيه للمستهلك

- سعر طن الحديد في شركة مصر ستیل اليوم، 49 ألفًا و330 جنيهًا للطن للمستهلك.

- سعر طن حديد العتال، 49 ألفًا و500 جنيه للمستهلك.

- سعر حديد المعادي، 49 ألفًا و100 جنيه للمستهلك.

- سجل حديد الكومي، 49 ألفًا و100 جنيه للمستهلك.