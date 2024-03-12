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دراما المتحدة

«نادي الأسير»: 17 معتقلة فلسطينية في سجون الاحتلال الإسرائيلي

كتب:

عمرو حسني
03:13 م | الثلاثاء 12 مارس 2024
وقفة سابقة للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

وقفة سابقة للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

أعلن نادي الأسير الفلسطيني ارتفاع عدد المعتقلين الفلسطينيين على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع، والتي تدخل يومها الـ157 حتى الآن.

بيان نادي الأسير الفلسطيني

وذكر النادي، في بيان، مساء اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن عدد الأسيرات المعتقلات إداريًا في سجون الاحتلال ارتفع إلى 17 معتقلة، وذلك بعد أنّ صعّد الاحتلال مؤخرًا من اعتقال النّساء؛ تحديدًا في محافظتي رام الله والبيرة، مواصلا: «مخابرات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت مؤخرًا أوامر اعتقال إداريّ جديدة بحقّ الأسيرات حنان البرغوثي، والصحفيّة بشرى الطويل، ومنى قاسم أبو حسين، وصمود ولاد محمد، وبراءة عوض عودة».

استمرار الحرب على غزة

وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر، بعد تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى ورد الجيش الإسرائيلي بعملية السيوف الحديدية المستمرة حتى الآن، وأسقطت أكثر من 31 ألف شهيد فلسطيني، أغلبهم من الأطفال والسيدات فيما سقط من الجيش الإسرائيلي فقط أكثر من 585 جنديا من مختلف الرتب.

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