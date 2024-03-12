أسعار الذهب اليوم في مصر بمحال الصاغة الآن.. كم يبلغ عيار 21؟

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12-3-2024، خلال منتصف التعاملات في مختلف محلات الصاغة، حالة من الاستقرار النسبي، ومن ضمنها عيار 21 الذي يُعد الأكثر انتشاراً وشيوعاً بين المواطنين.

وتستعرض «الوطن» عبر السطور التالية، أسعار الذهب اليوم في مصر، حسب آخر تحديث بشأن أسعار الذهب الذي أعلنته شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء، في منتصف التعاملات، 3611 جنيهاً، دون إضافة أسعار الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم الثلاثاء، في منتصف التعاملات، 3160 جنيهاً، دون إضافة أسعار الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء في منتصف التعاملات 2708 جنيهاً، دون إضافة أسعار الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

أما سعر الجنيه الذهب فسجل اليوم الثلاثاء في منتصف التعاملات 25280 جنيهاً، دون إضافة أسعار الضريبة والمصنعية، والذي يزن 8 جرامات من عيار 21.