أسعار العملات اليوم الثلاثاء 12-3-2024 في البنوك.. استقرار ملحوظ

شهدت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 12-3-2024 حالة من الاستقرار في مختلف البنوك، خلال بداية التعاملات اليومية، وهو ما ترصده «الوطن» خلال السطور التالية، وفقا لآخر تحديثات معلنة على مواقع القطاع المصرفي المصري عبر الإنترنت.

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 12-3-2024 في البنك المركزي المصري نحو 48.83 جنيه للبيع، و48.73 جنيه للشراء، فيما سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 62.47 جنيه للبيع، و62.33 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري حوالي 159.03 جنيه للبيع، و158.65 جنيه للشراء،.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.29 جنيه للبيع، و13.26 جنيه للشراء.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 12-3-2024 في البنك الأهلي المصري نحو 48.85 جنيه للبيع، و 48.75 جنيه للشراء.

كما سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 62.64 جنيه للبيع، و62.19 جنيه للشراء.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 159.19 جنيه للبيع، و158.15 جنيه للشراء.

كما سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 13.30 جنيه للبيع، و13.28 جنيه للشراء.

أسعار العملات اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 12-3-2024 في بنك مصر حوالي 48.87 جنيه للبيع، و48.77 جنيه للشراء، وبلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 62.66 جنيه للبيع، و62.31 جنيه للشراء.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر حوالي 159.26 جنيه للبيع، و 158.91 جنيه للشراء، ووصل سعر الدرهم الإماراتي حوالي 13.30 جنيه للبيع، و13.29 جنيه للشراء.

أسعار العملات اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 12-3-2024 في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 49.23 جنيه للبيع، و49.13 جنيه للشراء، والجنيه الإسترليني حوالي 63.13 جنيه للبيع، و62.89 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 160.43 جنيه للبيع، و155.96 جنيه للشراء، والدرهم الإماراتي اليوم حوالي 13.40 جنيه للبيع، و13.37جنيه للشراء.