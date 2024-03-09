أسعار العملات اليوم السبت 9-3-2024 في البنوك

شهدت أسعار العملات اليوم السبت 9-3-2024، استقرارا نسبيا مقابل الجنيه المصري؛ إذ سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم نحو 49.33 جنيه للشراء، ونحو 49.47 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 13.14 جنيه للشراء، و13.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم عند 49.35 جنيه للشراء، و49.45 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار الأمريكي في بنك الإسكندرية اليوم نحو 49.3 جنيه للشراء، و49.4 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري نحو 53.75 جنيه للشراء، و53.9 جنيه للبيع، بينما استقر سعر اليورو في بنك القاهرة اليوم عند 53.45 جنيه للشراء، و53.7 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

سجل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي نحو 62.73 جنيه للشراء، و63.09 جنيه للبيع، في حين سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك البركة نحو 62.73 جنيه للشراء، و62.96 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

لامس سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 13.15 جنيه للشراء، و13.19 جنيه للبيع، بينما استقر سعر الريال السعودي داخل البنك الأهلي المصري عند 13.14 جنيه للشراء، و13.19 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإمارتي في البنوك المصرية

استقر سعر الدرهم الإماراتي داخل بنك الإسكندرية عند 13.41 جنيه للشراء، و13.45 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة نحو 13.39 جنيه للشراء، و13.44 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك مصر نحو 160.46 جنيه للشراء، و160.81 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدينار الكويتي داخل البنك المركزي المصري نحو 160.52 جنيه للشراء، و161 جنيها للبيع.