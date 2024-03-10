أسعار العملات اليوم الأحد 10-3-2024 في البنوك المصرية

شهدت أسعار صرف العملات مقابل الجنيه اليوم الأحد 10-3-2024 حالة من الاستقرار في مختلف البنوك المصرية خلال بداية التعاملات اليومية، وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار العملات في مختلف البنوك المصرية، وفقا لآخر تحديثات أعلنت عنها المواقع الرسمية للقطاع المصرفي المصري عبر الإنترنت.

سعر صرف العملات في البنك المركزي المصري

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 49.44 جنيه للبيع، و49.34 جنيه للشراء.

سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 63.06 جنيه للبيع، و62.91 جنيه للشراء.

سجل سعر صرف الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 160.90 جنيه للبيع، و160.52 جنيه للشراء.

بلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.46 جنيه للبيع، و13.43 جنيه للشراء.

سعر صرف العملات في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري نحو 49.45 جنيه للبيع، و49.35 جنيه للشراء.

وبلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري نحو 63.28 جنيه للبيع، و62.79 جنيه للشراء.

وصل سعر صرف الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري نحو 160.7 جنيه للبيع، و159.52 جنيه للشراء.

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري نحو 13.46 جنيه للبيع، و13.42جنيه للشراء.

سعر صرف العملات في بنك مصر

وصل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر نحو 49.44 جنيه للبيع، و49.34 جنيه للشراء.

جاء سعر صرف الجنيه الإسترليني في بنك مصر نحو 63.06 جنيه للبيع، و62.72 جنيه للشراء.

سجل سعر صرف الدينار الكويتي في بنك مصر نحو 160.80 جنيه للبيع، و160.45 جنيه للشراء.

بلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي في بنك مصر نحو 13.44 جنيه للبيع، و13.44 جنيه للشراء.

سعر صرف العملات في بنك القاهرة

سجل سعر الدولار الأمريكي في بنك القاهرة نحو 49.35 جنيه للبيع، و49.45 جنيه للشراء.

سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني في بنك القاهرة نحو 63.17 جنيه للبيع، و63.49 جنيه للشراء.

جاء سعر صرف الدينار الكويتي في بنك القاهرة نحو 160.07 جنيه للبيع، و161.02 جنيه للشراء.

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة نحو 13.41 جنيه للبيع، و13.46 جنيه للشراء.