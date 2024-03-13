يهتم الأهالي في محافظة المنيا بمعرفة موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 13 مارس 2024 وهو اليوم الثالث من شهر رمضان المبارك الموافق 1445 هجرية، وذلك حتى يتناولوا وجبة الإفطار ويؤدون الصلاة حيث تزيد الطاعات والعبادات فهذا الشهر الفضيل الكريم.

موعد أذان المغرب في المنيا

وبحسب إمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1445 هجرية لمحافظة المنيا والصادرة عن قسم النتائج والتقاويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة، فإن موعد أذان المغرب في المنيا اليوم الأربعاء 13 مارس 2024 الموافق الثالث من شهر رمضان المبارك، سيكون في تمام الساعة 6:05 مساء.

موعد الإفطار في محافظة المنيا

ويفطر المسلمون في المنيا اليوم الأربعاء 13 مارس 2024 بعد عدد ساعات صوم تبلغ 13 ساعة و41 دقيقة في اليوم الثالث من الشهر الكريم، حيث سيكون موعد الإفطار في تمام الساعة 6:05 مساء، ومع زيادة ساعات النهار تدريجيا مقابل نقص ساعات الليل ستزيد مدة الصيام يوميا بمقدار دقيقتين كل يوم تقريبا.

مواقيت الصلاة اليوم في المنيا

كما يهتم الأهالي بمعرفة وتحديد مواقيت الصلوات المفروضة علي مدار اليوم الثالث من شهر رمضان، حيث سيكون موعد أذان الفجر في تمام الساعة 4:44 صباحًا، والظهر 12:06 مساء، والعصر 3:31 مساء، والعشاء 7:20 مساء، بينما سيكون موعد أذان المغرب في المنيا اليوم الأربعاء 13 مارس 2024 في تمام الساعة 6:05 مساء.