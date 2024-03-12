سؤال «معلومة وجائزة» عبر قناة الناس.. كم رمضان صامه سيدنا النبي؟

وجه برنامج «معلومة وجائزة»، سؤالًا لعدد من المارة عن كم رمضان صامه النبي صلى الله عليه وسلم؟

شهر رمضان فرض في شهر شعبان

وشدد الدكتور محمد عبودة، تقديم برنامج «معلومة وجائزة»، على أن العلماء أجمعوا على أن صوم شهر رمضان فرض في شهر شعبان من السنة الثانية من الهجرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم، صام تسع رمضانات، لأنه صلى الله عليه وسلم توفي في شهر ربيع الأول من السنة الحادية عشرة من الهجرة.

وأضاف: «فُرِضَ صَوْمُ رَمَضَانَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ إجْمَاعًا فَصَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلاةِ وَالسَّلامِ تِسْعَ رَمَضَانَاتٍ إجْمَاعً».

سفراء دولة التلاوة

وتحت شعار «سفراء دولة التلاوة» تنقل قناة الناس طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف.