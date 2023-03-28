برنامج «معلومة وجائزة» عبر قناة الناس يسأل المارة عن أركان الإيمان والإسلام

وجّه برنامج «معلومة وجائزة» الذي يقدمه الإعلامي محمد عبودة، على شاشة قناة الناس، سؤالا لعدد من المارة عن أركان الإيمان.

وكانت إجابة الموجودين في المكان عن أركان الإسلام وليس أركان الإيمان، فأجابت طالبة بأركان الإسلام وهي شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإيقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا.

ليجيب أحد المارة أن أركان الإيمان هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره.

أم السنة

وأشار إلى أن الحديث الذي ذكرت فيه أركان الإيمان أسماه العلماء حديث «أم السنة».

قناة الناس في ثوبها الجديد

وانطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتُبث قناة «الناس» خلال شهر رمضان الحالي عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.