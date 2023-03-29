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سؤال «معلومة وجائزة» عبر قناة الناس.. صفتان لا تجتمعان في المؤمن؟

كتب:

محمد عزالدين
07:31 م | الأربعاء 29 مارس 2023
جانب من الحلقة

جانب من الحلقة

وجّه برنامج «معلومة وجائزة» الذي يقدمه الإعلامي محمد عبودة، على شاشة قناة الناس، سؤالا لصفتين لا تجتمعان في المؤمن.

صفات لا تجتمعان في المؤمن

وكانت إجابة الموجودين في المكان عن بعض من هذه الصفات، حيث قال أحدهم، هما الكذب والخيانة، وأضاف أحد الطلاب بأن  الصفتان اللتان لا تجتمعان في المؤمن هما الكذب وعدم الصدق، ولفت آخر بأن الصفتين هما النفاق والبخل.

قناة الناس في ثوبها الجديد

وانطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتُبث قناة «الناس» خلال شهر رمضان الحالي عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.

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