قناة الناس تشكر «القاهرة الإخبارية» لدعمها برنامج سفراء دولة التلاوة (فيديو)

قالت الإعلامية مروة شتلة، مذيعة قناة الناس، إن إدارة القناة توجه جزيل الشكر إلى قناة القاهرة الإخبارية، لجهودها في دعم برنامج سفراء دولة التلاوة، في عدد من دول العالم المختلفة.

دعم البرنامج في 88 دولة

وقالت «شتلة»، خلال حلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الثلاثاء: «برنامج سفراء دولة التلاوة، حول العالم ينقل الصلاة والندوات والدروس الدينية، في 88 دولة حول العالم».

وتحت شعار «سفراء دولة التلاوة»، تنقل قناة الناس طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف.

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان العام الماضي 2023، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي جميع مجالات الحياة.