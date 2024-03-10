عمرو الفقي: قناة «الناس» تقدم باقة من البرامج الدينية المتميزة خلال شهر رمضان

أكد عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنه على المستوى البرامجي، تقدم «المتحدة» باقة من البرامج الدينية التي بها تميز كبير، مشددًا على أن البرامج الدينية تتضمن برنامج للإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والداعية مصطفى حسني والدكتور علي جمعة والشيخ خالد الجندي.

باقة متنوعة من البرامج الدينية

وأوضح خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المُذاع عبر شاشة «سي بي سي»، أن هناك باقة متنوعة من البرامج الدينية ستقدمها المتحدة في شهر رمضان 2024.

تنوع كبير على مستوى البرامج الدينية

وأوضح أنه سيكون هناك تنوع كبير على مستوى البرامج الدينية التي سيجرى تقديمها سواء على القنوات العامة أو قناة «الناس»، موضحًا أن قناة الناس تقدم في شهر رمضان مجموعة من البرامج المميزة جدًا.