قناة الناس تبث تلاوة بصوت الشيخ أحمد شرف الدين (فيديو)

عرضت قناة «الناس» تلاوة مباركة بصوت الشيخ أحمد شرف الدين، أعقبه درس ديني من الدكتور عيد علي خليفة من البرازيل.

نقل شعائر الصلاة من مختلف دول العالم

وتحت شعار سفراء دولة التلاوة تنقل قناة الناس طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف.

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان العام الماضي 2023، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي جميع مجالات الحياة.