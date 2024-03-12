«الخارجية الفلسطينية»: نتنياهو يستخدم إدخال المساعدات إلى غزة ورقة ضغط

أكدت الخارجية الفلسطينية، أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعطل الإرادة الدولية والأمريكية لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، ويستخدمها ورقة للمساومة، مشيرة إلى أنّ نتنياهو يُصعّد عدوانه على الشعب الفلسطيني، ويرتكب مزيدًا من المجـازر الجماعية في صفوف المدنيين القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان تفرض إجبار الاحـتـلال على ضمان وصول المساعدات وإدخالها إلى قطاع غزة فورًا، حسبا أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» بنبأ عاجل منذ قليل.