استمرار إسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية اليومية على شمال قطاع غزة

واصلت طائرات النقل العسكرية المصرية ونظيراتها من الدول المشاركة ضمن التحالف الدولي أعمال الأسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية والإغاثية، اليوم الثلاثاء، وذلك بصفة يومية على شمال قطاع غزة.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود الدولة المصرية فى تقديم الدعم والمعاونة للأشقاء الفلسطينيين خاصة في شهر رمضان الكريم وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومع استمرار تدفق المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح البرى للتخفيف عن أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق .