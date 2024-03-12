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دراما المتحدة

استمرار إسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية اليومية على شمال قطاع غزة

كتب:

محمد مجدي
04:15 م | الثلاثاء 12 مارس 2024
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

واصلت طائرات النقل العسكرية المصرية ونظيراتها من الدول المشاركة ضمن التحالف الدولي أعمال الأسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية والإغاثية، اليوم الثلاثاء، وذلك بصفة يومية على شمال قطاع غزة.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود الدولة المصرية فى تقديم الدعم والمعاونة للأشقاء الفلسطينيين خاصة في شهر رمضان الكريم وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومع استمرار تدفق المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح البرى للتخفيف عن أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق .

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.