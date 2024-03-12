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دراما المتحدة

الرئيس الأمريكي: الرد الإسرائيلي في غزة مبالغ فيه

كتب:

أحمد العانوسي
04:41 م | الثلاثاء 12 مارس 2024
جو بايدن

جو بايدن

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنّ الرد الإسرائيلي على غزة مبالغٌ فيه، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

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بقلم أحمد العانوسي