الرئيس الأمريكي: الرد الإسرائيلي في غزة مبالغ فيه كتب: أحمد العانوسي 04:41 م | الثلاثاء 12 مارس 2024 جو بايدن أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنّ الرد الإسرائيلي على غزة مبالغٌ فيه، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: نواب بالشيوخ الأمريكي يطالبون بايدن بالضغط على نتنياهو لإيصال المساعدات لغزة بايدن يدرس فرض شروط على المساعدات العسكرية لإسرائيل لمنع اجتياح رفح الفلسطينية الخلافات تزداد بين بايدن ونتنياهو.. والرئيسان يتبادلان التصريحات بايدن: لن ندعم عملية عسكرية في رفح الفلسطينية دون خطة لأمن المدنيين بايدن: حرب غزة خلفت معاناة كبيرة للفلسطينيين ونواصل العمل لوقف فوري لإطلاق النار بايدن إسرائيل غزة بقلم أحمد العانوسي