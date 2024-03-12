الهلال الأحمر المصري يقدم وجبات إفطار وسحور لأهالي غزة

وصلت الى قطاع غزة عبر منفذ رفح البري، وجبات الإفطار والسحور لليوم الثاني على التوالي، المقدمة من فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء.

وقال الدكتور خالد زايد رئيس الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء في بيان له، إنه جرى تجهيز 15 ألف وجبة إفطار لأهالي القطاع، وأُعدت في مدينة الشيخ زويد التي تبعد عن معبر رفح البري مسافة 10 كيلومترات.

وأشار رئيس الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، إلى أن الوجبات يتم تجهيزها في مطبخ الخير بالشيخ زويد، عبر متطوعين الهلال، ويتم نقلها عبر سيارات الهلال أيضا باتجاه المعبر، ويتم توزيعها وتسليمها بمشاركة الهلال الأحمر الفلسطيني، وفريق الإغاثة بقطاع غزة.

15 ألف وجبة إفطار وسحور لأبناء قطاع غزة

وكان اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أكد في بيان له، تجهيز 15 ألف وجبة إفطار وسحور لأبناء قطاع غزة، طوال شهر رمضان المبارك.

وأثنى المحافظ على جهود المتطوعين في الهلال الأحمر المصري علي الجهود المبذولة في المركز من خلال انتاج الوجبات الخاصة بالأشقاء الفلسطينيين، ومختلف الجهود المبذولة لصالح قطاع غزة بجميع القطاعات والمؤسسات الخيرية في الشيخ زويد

خط إنتاج خبز

بدوره قال مصطفي رفعت، مسؤول الإغاثة بالهلال الأحمر المصري، في بيان سابق، إن المركز يقوم بإعداد وجبات الإفطار والسحور، وتجهيز الخبز من خلال خط انتاج الخبر الذي يقوم به الهلال الأحمر المصري، من فريق التطوعين.

وأشار إلى أنه في المرحلة الأولى تم إنتاج 7 آلاف وجبة وتزيد تباعا حتى تصل إلى 30 ألف وجبة يوميًا، ويتم إيصالها قبل اذان المغرب، وبعد العشاء بشكل يومي، لافتا إلى قيام المركز بتجهيز الوجبات وإنتاج الخبز ولإعداد السلات الغذائية، وإنتاج 25 ألف رغيف خبز يومًا ومن المقرر زيادتها إلى 50 ألف رغيف خبز يوميًا.