رئيس جامعة جنوب الوادي يبحث أوجه التعاون مع وكيل «المالية» بقنا

استقبل الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، محمود حمدان وكيل وزارة المالية بقنا، بحضور مندوبي المالية بالجامعة، لمناقشة أوجه التعاون بين وزارة المالية وجامعة جنوب الوادي.

التحول الرقمي بجامعة جنوب الوادي

وبحسب بيان جامعة جنوب الوادي، بحث رئيس جامعة جنوب الوادي عملية استكمال التحول الرقمي والرقمنة بجامعة جنوب الوادي من خلال ميكنة الموارد البشرية وتدريب العاملين بالموارد البشرية على مستوى الجامعة وكذلك العاملين بإدارات التعاقدات بالجامعة من قبل المدرسين المعتمدين بالمديرية المالية.

كما تم الاتفاق على بحث سبل التعاون بين المديرية المالية وجامعة جنوب الوادي في كافه الشؤون المالية، وذلك لتلقي الدعم الفني اللازم لأنظمة وزارة المالية المعتمدة بالجامعة.

جامعة جنوب الوادي

وكان رئيس جامعة جنوب الوادي ناقش مع المسؤولين المالي وأعضاء الخطة بالجامعة، موازنة العام المالي الجديد لجامعة جنوب الوادي والمخصصات المالية لمستشفيات قنا الجامعي، مؤكدا أن الهدف من الاجتماع الاستغلال الأمثل للموارد المالية للجامعة، والتحكم في صرفها من خلال التحول الرقمي.