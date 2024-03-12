«المفتي» عن فضل ليلة القدر: يفيض فيها النور وتغمرها السكينة والسلام

تحدث الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، عن فضل ليلة القدر بشهر رمضان، قائلاً: «تلك الليلة التي يفيض فيها النور وتغمرها السكينة والسلام وتتنزل فيها الملائكة بالرحمات على العباد».

وتابع «علام» خلال تقديم برنامج «حديث المفتي»، المُذاع على قناة «الحياة»، أن الله سبحانه وتعالى فرق بين الحق والباطل، فقد صفدته فيه الشياطين، وذلك علامة على علو صوت الحق والخير، فاشتدت فيه العزائم، وكان المسلمون فيه على وعد مع الانتصارات على أهل الباطل والفساد.. فانتصر فيه المسلمون في معركة بدر الكبرى على أهل الظلم والشرك رغم قلة العدد والعتاد».

تابع «المفتي» :«انتصر جيش أهل مصر المدافع عن أرضه وعرضه، انتصر في حرب أكتوبر المجيدة يوم العاشر من رمضان، إن الله سبحانه وتعالى أعان عباده بالصوم، وبالتحكم عن الشهوات فيمتنع العبد نهاره عن شهوتي «الطعام والشراب» وغيرها من الشهوات التي تفطر الصائم.