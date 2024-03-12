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دراما المتحدة

«الخارجية الفلسطينية»: نتنياهو يعطل الإرادة الدولية لإدخال المساعدات إلى غزة

كتب:

شريف سليمان
05:19 م | الثلاثاء 12 مارس 2024
نتنياهو

نتنياهو

أكدت الخارجية الفلسطينية، أن القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان تفرض إجبار الاحتلال على ضمان وصول المساعدات وإدخالها إلى قطاع غزة فورا، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

وأوضحت الخارجية الفلسطينية، أن نتنياهو يصعد عدوانه على الشعب الفلسطيني، ويرتكب مزيدا من المجازر الجماعية في صفوف المدنيين.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن نتنياهو يعطل الإرادة الدولية والأمريكية لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، ويستخدمها ورقة للمساومة.

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