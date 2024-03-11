صحيفة إسرائيلية تكشف الاستياء الأمريكي من نتنياهو وحكومته بسبب غزة

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتل، إنّ صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية نشرت عن استياء مسؤولين أمريكيين من رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وحكومته بسبب الأوضاع في غزة.

وأضافت «أبو شمسية»، في مداخلة عبر «جولة المراسلين»، مع الإعلامي حساني بشير، على قناة «القاهرة الإخبارية»: «بايدن أدلى بتصريحات منذ يومين وصفت إسرائيليا بأنّها متناقضة إذ حملت هجومًا شخصيًا على نتنياهو، لكنه أكد في التصريحات نفسها الدعم الأمريكي المستمر لإتمام العمليات العسكرية في قطاع غزة من جانب جيش الاحتلال».

وتابعت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»: «الصحيفة نقلت عن مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى فضلوا عدم ذكر أسمائهم للمصدر الإعلامي يتحدثون عن ضرورة وجود ضغوط من الوساطة القطرية على حركة حماس للقبول ما تطلبه إسرائيل، وبخاصة إجلاء قادة حركة حماس من قطاع غزة ونفيهم إلى مناطق خارج فلسطين، وقالت الصحيفة إن هذا الطرح غير منطقي وسترفضه الوساطتان المصرية والقطرية».