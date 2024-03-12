‎هل يمتد عقد الإيجار القديم في حالة وفاة المستأجر؟.. قانوني يجيب

أثارت مسألة امتداد عقود الإيجار، العديد من التساؤلات ومن أهمها مدى إمكانية امتداد عقد الإيجار القديم في حالة وفاة المستأجر، ونرصد لكم في السطور التالية من خلال خبير قانوني مدى إمكانية امتداد عقد الإيجار من عدمه.

يجوز امتداد عقد الإيجار القديم في حالة وفاة المستأجر

قال كريم العطار المحام، إنّه يجوز امتداد عقد الإيجار القديم في حالة وفاة المستأجر لورثته، مشيرًا إلى أنّ القانون وضع عدة شروط حتى يمكن مد عقد الإيجار القديم ويستطيع أحد أفراد العائلة من ورثة المتوفى الاستفادة بالعين المؤجرة.

شروط امتداد عقد الإيجار القديم في حالة وفاة المستأجر

وأضاف العطار في تصريحات للوطن، أنّ الشروط التي وضعها القانون لامتداد عقد الإيجار القديم في حالة وفاة المستأجر جاءت كالتالي:

- يكون الوريث مقيمًا مع المستأجر الأصلي لمدة عام على الأقل قبل الوفاة.

- لا يحق للأبناء «الورثة» ميراث عقد الإيجار القديم من المستأجر الأصلي، إذا كان لهم محل إقامة آخر، أو منزل خاص آخر لكل منهم، بعيدا عن العقار الذي كان والدهم مستأجره.