وزير الشباب والرياضة يستقبل الطفل آدم نجل الشهيد العقيد حازم إبراهيم

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الطفل آدم نجل الشهيد العقيد حازم إبراهيم ووالدته، وذلك عقب تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي له خلال الاحتفال بيوم الشهيد، والذي أقيم السبت الماضي.

صبحي: تضحيات الشهداء لن تنسى

أعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص تعازيه للطفل آدم وعائلته في فقيدهم، مؤكداً على أن تضحيات الشهداء لن تنسى وأن مصر ستظل وفية لأبنائها الذين بذلوا أرواحهم من أجل الوطن، مؤكداً على تقدير الدولة المصرية لأسر الشهداء وحرصها على رعايتهم.

بحث إمكانية ضم الطفل آدم لأكاديمية دجلة

وخلال اللقاء، قام الدكتور أشرف صبحي بالتواصل مع الدكتور طارق راشد رئيس مجلس إدارة نادي وادي دجلة لكون الطفل آدم عضو بالنادي، لبحث إمكانية انضمام الطفل آدم لأكاديمية النادي في لعبة كرة القدم، أو أحد فرق نادي دجلة بعد اختباره.

وأعرب الطفل آدم عن شكره وتقديره لوزير الشباب والرياضة على استقباله، وسعيه لإشراكه في الأنشطة والفعاليات التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة، فضلاً عن توجيه سيادته لاشراكه بمشروع كابيتانو مصر بعد اختباره من قبل اللجنة الفنية.

حضر اللقاء اللواء إيهاب بشير الوكيل الدائم بوزارة الشباب والرياضة، اللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية للمدن الشبابية.