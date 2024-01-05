أحمد الضبع يكتب: «كابيتانو مصر».. من الأحلام إلى الواقع

فى أحد أيام صيف عام 2012، دعانى صديق قديم إلى حضور مباراة نهائية فى دورة رمضانية لكرة القدم، نظمتها مجموعة من الأطفال عشاق الساحرة المستديرة، الذين اهتدوا إلى ملعب ترابى تحت سفح الجبل فى قرية صغيرة بمحافظة سوهاج جنوب مصر، ليُظهروا مواهبهم المدفونة وسط الرمال والحصى، فى خفة واحترافية آسرة، جعلتنى أتفاعل باستمتاع مع كل لعبة جميلة و«ترقيصة» مهارية، كأننى أشاهد نهائى كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا.

بين حجرين كبيرين، وقف محمد الملقّب بـ«الحضرى»، مزهواً بنفسه فى حراسة المرمى، يتصدى لكرات ترابية مشكلاً سداً منيعاً أمام الفريق المنافس، يصعب على أمهر اللاعبين اجتيازه، وخلفه اصطف العشرات من المشجعين، الذين يهتفون باسمه كلما حلّق فى الهواء كالنسر، لاصطياد الكرة بمهارة وموهبة خصبة، يتفوق بها على الحراس المحترفين، لو أتيحت له فرصة اللعب فى مؤسسة كروية تدعم موهبته الاستثنائية.

فى الجهة الأخرى من الملعب، انطلق صاحبنا «عامر» حافى القدمين صوب المرمى، مخلفاً وراءه هالة من الغبار، غير عابئ بالمدافعين الذين يلهثون خلفه دون أن يلحقوا به، بعدما راوغهم بالكرة التى تمتثل لحركاته الخاطفة، ولا تهدأ حتى تستقر فى الشباك، ثمّ وقف فى تواضع جم يحيى المتفرجين المنبهرين بأدائه الأسطورى.

تذكرت تلك المشاهد العالقة فى ذاكرتى منذ 12 عاماً، عندما شاهدت بالأمس مقتطفات من المباراة الختامية للموسم الثانى من برنامج «كابيتانو مصر»، الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، قبل عام، للتنقيب عن كنوز مصر وجواهرها الكروية، المدفونة فى القرى والنجوع والحوارى الشعبية، التى تزخر بمواهب تستطيع إثراء الكرة المصرية.

حوّل «كابيتانو مصر» أحلامنا بإتاحة الفرص أمام الموهوبين الحقيقيين فى كرة القدم، إلى واقع ملموس، تتوافر فيه بيئة إبداعية، وإمكانيات تحفز المشتركين على تفجير طاقاتهم المكبوتة، وإخراج أفضل ما لديهم داخل الملعب، فى خطوة تبشر ببزوغ عشرات النجوم على خطى نجمنا الدولى محمد صلاح، الذى خرج من قرية نجريج بالغربية، ورفع اسم مصر فى كل ملاعب العالم، باحترافه فى أكبر أندية أوروبا.

وفّر «كابيتانو مصر» للمشاركين بالبرنامج فرصة معايشة الاحتراف فى الأندية الأوروبية، والاستفادة من الأساليب الحديثة فى كرة القدم، بإرساله 10 لاعبين إلى أكبر نوادى إسبانيا، حتى يعودوا إلى مصر بخبرة جديدة، تشكل نواة الكرة المصرية فى المستقبل القريب، الذى نأمل أن نرى فيه أبناء النجوع والقرى يتربعون على قمة الهرم الرياضى فى مصر والعالم، بعدما فُتحت لهم بوابات تحقيق الأحلام، التى طالما راودت الأجيال السابقة.