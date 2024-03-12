وزير الشباب والرياضة يسحب قرعة أول فائز في مسابقة «30 عجلة × 30 يوم»

سحب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قرعة الفائز بدراجة اليوم الأول لمسابقة 30 عجلة × 30 يوم، معلنا عن فوز مريم محمد عادل «محافظة الجيزة» بدراجة اليوم الأول من المسابقة، التي تنظمها الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية)، طوال شهر رمضان، عبر الصفحة الرسمية للوزارة بمنصة «فيس بوك».

وتأتي هذه المسابقة ضمن مبادرات وزارة الشباب والرياضة، لتحفيز الشباب على ممارسة الرياضة، وتعزيز نمط الحياة الصحي.

وتشمل المسابقة توزيع 30 دراجة على مدار 30 يوما، ويجري إجراء قرعة يومية لتحديد الفائز بالدراجة.

الوزير: المسابقة تهدف لتشجيع الشباب على ركوب العجل

وخلال فعاليات سحب القرعة، أعرب وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بالمشاركة في هذه المسابقة، التي تهدف إلى تشجيع الشباب على ركوب الدراجات، وتُساهم في نشر الوعي بأهمية الرياضة وتعزيز ثقافتها بين مختلف فئات المجتمع.

وشدد الدكتور أشرف صبحي، على أهمية الرياضة في بناء جيل قوي وصحي، مشيدا بمشاركة الشباب الكثيفة في المسابقة، ما يدل على وعيهم بأهمية الرياضة، وحرصهم على تحسين صحتهم.

ووجه «صبحي» الشكر والتقدير لكل من شارك بمسابقة (30 عجلة × 30 يوم) في اليوم الأول، متمنيا لهم حظا أوفر، خلال الأيام المقبلة للمسابقة.

جدير بالذكر أنه يجري الإعلان عن المسابقة يوميا، على صفحة وزارة الشباب والرياضة، بمنصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بالتعاون مع الاتحاد المصري للثقافة الرياضية، ويكتب المشترك: الإجابة الصحيحة، والاسم رباعي، والمحافظة، ورقم التليفون.

ويتم طرح السؤال يوميا بداية من الساعة العاشرة مساءً حتى الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل.