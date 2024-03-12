تامر حبيب: الحياة مسرح وبها دراما فاجعة

أكد السيناريست تامر حبيب، أن الحياة مسرح وأحيانا بها دراما فاجعة أكثر من المسرح، موضحًا أنه معجب بدوره في هذه الحياة «لو حياتي رواية في جزء هيكون كوميدي وآخر فانتازي وتراجيدي».

اختيار كتابات تامر حبيب

وأوضح «حبيب»، خلال لقائه مع الإعلامية منى عبدالوهاب، في برنامجها بالموسم الرمضاني 2024 «ع المسرح»، والمذاع عبر قناة «الحياة»، أنه يأخذ ما يتطرق إليه في كتابته الفنية والدرامية من الحياة، مضيفًا: «أنا كنت محظوظ أني جربت كتير ودخلت في تجارب كتير مبنية في شخصيتي من الأول».

العوامل المؤثرة في شخصية تامر حبيب

ونوه بأن عمل والدته كأخصائية اجتماعية وتطرقها لمشكلات التلاميذ كان له التأثير الكبير على شخصيته في الحياة بشكل كبير، قائلًا: «شوفت في بيتنا مشكلات الشباب من سن صغيرة.. وبقرأ من 13 سنة، وانفصال والدي ووالدتي كان سببًا في المخزون الدرامي والإنساني».