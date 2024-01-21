تامر حبيب: بحب واحترم الزعيم عادل إمام وفخور بتكريمه

أعرب السيناريست تامر حبيب عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، عن فخرة بوجود قامة فنيه في مصر مثل عادل إمام.

وكتب تامر حبيب: «أنا شديد الفخر أني أحمل جنسية هذا العظيم، وأعمل بنفس المجال الذي يتربع على قمته، لأ وكمان نلت شرف اني عرفته بشكل شخصي وقربت منه، وان هو يعرفني، أنا أحب وأُجِل واحترم الزعيم عادل أمام، مكنتش قادر أسيطر على مشاعري ولا دموعي وهو بيتكرم امبارح، وكنت فخور برامي و محمد إمام اللي واضح من كلامهم أنهم يستحقوا أن يكونوا أبناء هذا العظيم».

اعتزال عادل إمام الفن

وأعلن أمس المخرج رامي إمام نجل الزعيم عادل إمام تفرغ والده في الفترة الحالية لقضاء الوقت وسط أحفاده وأسرته.